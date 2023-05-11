殯葬業者「展雲」事業負責人鍾克信，涉嫌以保證還本為餌，對外招攬墓園投資，9年多來向9832名投資人吸金182億元；台北地檢署今年2月依違反《銀行法》等罪，起訴鍾克信的特助兼展雲董事金開文7人，鍾克信則在自首後潛逃被通緝；檢方另查出，吳姓及陳姓2名律師曾出具法律意見書協助展雲取信投資人，11日再依《銀行法》等罪追加起訴2名律師、3名業務主管及展雲公司。檢方並擬將把2名律師移送律師懲戒。

涉案主嫌鍾克信為國民黨財委會前主委鍾時益之子，展雲過去曾是國民黨中央投資公司轉投資的子公司。本案原本是鍾主動向檢調自首犯罪，但後來卻逃匿拒不到案遭通緝。

北檢查出，展雲涉嫌自2012年至2021年間，透過召開投資說明會等方式，宣稱正著手總面積達42.79公頃的墓地開發計畫，開發利益達10億美元，主打保證還本，並對外招攬投資位於新北市金山區仰佛大道上的「蓬萊陵園」等墓地，每單位投資金額10多萬元起跳。

北檢認定，鍾克信等人自2012年5月至2021年9月止，分別以「積福百分百專案」吸金72億7175萬3000元，被害人有8821人，另以「智冠專案」吸金109億5540萬2000元，被害人為1578人，總計共違法吸金182億2715萬5000元，被害人共9832人。

檢方查出，2012年展雲曾開董事會，針對投資方案，請吳姓、陳姓2名律師出具法律意見書，2名律師的意見書都指沒有違反銀行法，展雲即以2名律師法律意見書，取信投資人。投資人與展雲交易土地時，即信託登記在2名律師名下，每筆交易收取保管費1萬元，過戶收取3萬元。

檢方調查時，吳姓律師辯稱忘記有無提供法律意見書。陳姓律師承認有提供意見書草稿，但辯稱相關投資均有實際交易，沒有犯罪。但檢方不採信，今起訴2名律師。