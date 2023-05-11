正當中國外長在歐洲訪問之際，中國國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，如果北京和華盛頓之間的唯一共識是避免熱戰，那麼中美可能已經處於一場新的冷戰中；而新冷戰的主戰場將是在歐洲，那裡多數是美國盟友，但其最大交易夥伴卻是中國。

周波近日在《南華早報》上撰文指出，歐洲的戰略自主在於它如何獨立處理與美國、俄羅斯和中國等大國的關係，但這在短期內很難實現。許多人都在討論另一場冷戰的到來。如果北京和華盛頓之間的唯一共識是避免熱戰，那麼我們可能已經處於一場新的冷戰中。不同之處在於，這是兩個大國之間競爭，而不非兩個陣營的競爭。

周波還稱，這場競爭首先看的是誰犯的錯誤更少，其次是看誰能更好獲取協力廠商的支持。主要戰場不是在全球南方，因為美國在那裡已完敗給中國，尤其是在非洲和拉丁美洲。主戰場也不會在印太地區，那裡很少有國家願意選邊站隊。新冷戰的主戰場將是在歐洲，那裡包括美國的大部分盟友，而他們的最大交易夥伴卻是中國。

他認為，隨著烏克蘭戰火肆虐，歐洲比以往任何時候都更依賴美國。但隨著時間推移，跨大西洋聯盟必將式微，即使美國的衰落是緩慢的，它也無法維持全球軍力部署的費用。換言之，即使歐洲不情願，它也必須戰略自主。

值得關注的是，歐洲同時把中國當作夥伴、競爭者和系統性對手，這說明歐洲對中國的困惑，而非中國的真正本質。今年以來，歐洲多國領導人訪問中國，原因很簡單：歐洲不能同時與中俄兩國為敵。俄烏衝突持續時間越長，歐洲就越期待中國幫助調解。

周波強調，當前歐洲大概會以務實的態度處理與中國和美國的關係，即根據具體情況具體應對，而不是選邊站隊。只有一種情況可能從根本上改變歐中關係：台海戰爭。但沒有任何證據表明，台灣會成為下一個烏克蘭。中國比誰都清楚，和平統一最符合其利益。更重要的是，和平統一仍然是可能的。

他指出，北京的戰略耐心也體現在大陸在台灣周圍的第二次軍事演習中。即使北京明確將蔡英文與美眾院議長麥卡錫在加州的會面視為挑釁，其反應也比麥卡錫前任議長裴洛西訪台時要謹慎得多。