為滿足育兒需求，副總統賴清德擔任行政院長時曾力推「準公共化幼園」，把私立幼兒園納入補助範圍內，托育政策催生聯盟今天再次批評，準公共化幼兒園其實是假公共，欺騙人民也犠牲教保人員及幼兒權益，準公幼真面目為營利登記的私幼，偽稱「準公共」，無法改變營利本質，應廢除準公幼，將預算用於改善公幼服務間及人力編制，普設免抽籤的公幼及非營利幼兒園。

據統計，全國幼兒園共有7039家，其中公立幼兒園2508家、非營利幼兒園358家，準公共化幼兒園2019年推動以來已成長至1856家、私立幼兒園則有4186家；但出生人口數卻從2016年的20萬8440人下降至2022年的13萬8986。

全國教保產業工會理事郭明旭表示，為快速提供育兒需求，行政院從2019年提供準公共化幼兒園，預算從37億提升至去年的107億元，但蔡政府為了快速擴充、審核機制及頻率相較非營利幼兒園減少許多，如非營利幼兒園每年都會有到園檢查、會計審查、年度績效考評等，但準公幼僅有每5年1次的基礎評鑑，也使準公幼問題叢生，包括超收學童、師生比不符、任用不合格教保人員、超收學費，還有低薪高報，甚至傳出虐童。

台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢提及，除了幼童照顧外，6至12歲學童照顧也是重點，現行孩子在學校多待至4點，但現行課後照顧班比率只有16.8％，應提高至30％，滿足家長需求。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀說，下一任總統政作為應包括奠拉性別平等的社會基礎工程、普及公共托育及友善育兒的職場，將把建言予各政黨，並要求回覆，將在總統大選前公布回覆結果。

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