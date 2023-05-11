台北高等行政法院昨（10）日宣判，撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）對於中天新聞台不予換照的處分，全案仍可上訴。對此，民進黨前立委李俊毅建議，NCC應藉著這次敗訴的機會，趕快長大、獨立，否則，它極有可能會被立法院修法廢掉。

台北高等行政法院認為，NCC違反換照審查辦法的評分基準，形同改變執照的核發標準，足以影響所憑審議不予換照的結論，無從推算回復，其不予換照的處分自於法有違，中天請求撤銷處分有理由，至於請求NCC作成准予換照處分部分，仍待NCC依本判決的法律見解重為審議後，作成適法決定。

李俊毅昨在政論節目《少康戰情室》喊話，NCC該藉這次機會長大、獨立，若不這麼做，它可能會因被證明制度失敗，而面臨被廢掉的命運。李俊毅也指出，民進黨最初希望，能有一個獨立於行政院新聞局之外、「只監不管」的媒體監督單位。但沒想到，現在NCC是「管又監」，而這並非民進黨想要的。

而主持人趙少康則直言，應該要把NCC給廢了，相關業務則回歸政府管轄，他解釋，政府單位可被監督，立委也可要求單位首長到立院去報告，但委員會卻因決策時是各委員決定，而無法去問責，且現在NCC只有一種聲音，它根本不是一個獨立的機關。