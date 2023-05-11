從高空俯瞰可見有著世界最大種子的「海椰子」！而且一年只長出一片葉子；科博館指出，搭乘熱帶雨林溫室透明電梯「鳥瞰植物園」活動暌違逾10年重磅回歸，自今年4月起至年底，每月1天、連續舉行4場次，活動採收費制、限額錄取，首場超過400組民眾報名，反應熱烈。

國立自然科學博物館指出，觀眾跟著解說員腳步，搭乘熱帶雨林溫室透明電梯至8層樓高平台往下俯瞰，上升過程可觀察林相變化，站在觀景台上，看看「海椰子」、聞聞「香水樹」等等，觀賞熱帶雨林樹冠層一覽無遺。

科博館表示，今年植物園熱帶雨林溫室平台Re-Open，讓一向受歡迎的「鳥瞰植物園」科學教育活動，再度重磅回歸令人矚目，民眾透過「觀察雨林樹冠層、溫室屋頂結構、遠看植物園植栽分布」為三大觀看重點，深富科學教育意義。

科博館長焦傳金指出，國立自然科學博物館植物園是台中市指標景點，全區依台灣低海拔植物生態展示為藍圖，肩負物種保育、生態教育功能，「鳥瞰植物園」精彩可期，

觀賞的民眾從高空俯瞰可見有世界最大種子之稱的「海椰子」，它一年只長出一片葉子；近期還可聞到「香水樹」迷人的花香。活動另結合動手做，利用常見的「大葉桃花心木」果實製作吊飾，讓民眾認識更多植物特性。