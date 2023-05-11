臻鼎-KY第1季合併營收為315.45億元，年減7%，其中行動通訊營收因第4季訂單遞延效應，年增超過3成，電腦消費則在去年高基期之下有較大年減幅度。因終端需求尚未回溫，而有部分價格壓力，營業毛利為50.75億元，年減20.5%，合併毛利率為16.1%，較去年同期減少2.7個百分點，營業淨利為12.19億元，年減57.9%，營業淨利率較去年同期減少4.6個百分點至3.9%，單季稅後盈餘為8.63億元，年減68.9%，歸屬母公司淨利為5.04億元，年減73.1%，每股盈餘為0.53元。

臻鼎-KY表示，上半年為傳統淡季，且消費性電子需求疲弱，供應鏈仍在去化庫存，上半年營運相對保守看待， 隨著下半年進入傳統旺季，臻鼎-KY預期客戶新品備貨需求將帶動公司營運穩步復甦，營運可望於上半年落底。

臻鼎-KY公司在One ZDT策略下延續積極成長的規劃方向，持續與世界一流客戶緊密合作，配合客戶開發每一世代高階新品，不僅既有 PCB業務穩定領先同業，在高階汽車與伺服器板以及IC載板領域亦有所斬獲，創造高於產業平均的營運表現。

臻鼎-KY表示，雖然目前總體環境不確定因素仍高，隨著下半年旺季業績溫和復甦，以及新產能陸續到位，公司致力達成全年營收約略持平之目標，並樂觀看待2024年到2025年營運成長。

臻鼎-KY公布財報後，美系外資及歐系外資最新報告同步調降臻鼎-KY獲利及每股盈餘預估，其中美系外資考慮持續低迷的消費性電子及智慧型手機需求，將臻鼎-KY 2023年/2024年/2025年營收預測下調6%/5%/5%，獲利下調19%/5%/5%，給予「買進」評等；歐系外資則將臻鼎-KY 2023到2024年每股盈餘下調9%到10%，給予「優於大盤表現」評等，目標價為133元。