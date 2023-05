《The ODD Of LOVE in TAIPEI》相關資訊會陸續公告。(摘自臉書)

少女時代隊長太妍要來台灣了!繼她宣佈將在6月3日、4日一連兩天於首爾舉辦個人演唱會《The ODD Of LOVE》,以及6月10日在香港亞洲國際博覽館舉行《The ODD Of LOVE in HONG KONG》,今台灣主辦超級圓頂也宣布,太妍將在6月24日在台北小巨蛋舉行《The ODD Of LOVE in TAIPEI》,消息一出,讓台灣粉絲們瘋狂留言「拜託實名制」、「拜託會員制」,只因太妍演唱會的票無論海內外都太難搶。