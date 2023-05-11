距離5月20日蔡英文總統就職滿7年的時間越來越近，「國家政策研究基金會」今（11）日公布最新民調結果。在針對經濟、治安、能源等議題進行調查，數據顯示，有將近5成的民眾對未來一年的經濟發展感到悲觀，另外有57.3%民眾更擔心兩岸會爆發重大衝突或戰爭。

國政基金會執行長柯志恩指出，有95.6%民眾對物價波動感受非常有感，且是20歲以上的國人都非常有感；另對於近三年家庭經濟的狀況，有34.7%的民眾認為整個家庭經濟狀況是變差的；至於對未來台灣經濟景氣的預期，有49.2%的台灣人對未來一年的經濟抱持非常悲觀的態度，特別是40到59歲的中堅族群。

另在能源政策方面，柯志恩表示，對於今年夏天的用電，有62.2%的人非常擔心停電，而且大量持此態度的受訪者都集中在高屏地區；對於非核家園能源轉型的代價，54.8%的人是不接受大規模以農地來種電，53.6%以上的人也不贊成提高火力發電。而柯也提到，2025年蔡政府非核能源政策確定跳票，有68.8%的民認為核電應該要延役的。

至於勞保方面，該民調顯示，有59.5%的人會擔心領不到勞保年金，且越是年輕的人越擔心領不到，他們表達出一個非常大的焦慮值；治安方面，也是有6成的民眾認為治安是變得更差的。柯最後也強調，「此次調查中，總統蔡英文的不滿意度高於滿意度，閣揆陳建仁則是滿意度高於不滿意度」，該結果除了證明此次民調是公正、公平，也希望不會造成他們兩人之間有爭執。

該份民調是國政基金會跟艾普羅民意調查股份有限公司合作調查，調查對象為設籍在全國年滿20歲之民眾，調查日期為112年5月6日至5月8日，有效樣本為1071份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內，訪問成功率為19.5%。