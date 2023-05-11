白飯是台灣家庭最常見的主食，但市面上的米百百種，許多民眾不知如何挑選？農糧署南區分署教導民眾挑選好米的原則，只要掌握購買5大原則及注意事項，就能安心吃到營養健康的白米。

農糧署南區分署指出，目前市面上販售的食米主要為包裝食米，另有少數散裝食米，兩者最大的差別在於包裝食米的標示及資訊較完整清楚；散裝食米則是業者將大包裝的食米重新秤重分售，適合想買少量的民眾。

另大包裝上也會有相關標示，依市售食米標示規定包括品名、產地、品質規格、碾製日期、保存期限等，但業者拆開來零賣需依散裝食米規定標示品名以及產地，建議若要購買散裝米，消費者最好選好擇熟識的可靠的店家購買。

農糧署南區分署建議，消費者仍優先以購買包裝食米為佳，品質及衛生安全較有保障，購買時有挑米5大技巧：

1.選擇單一米種：台灣米食需求由「吃飽」到「吃巧」，更進而到「吃營養與健康」，不同的品種會影響米的口感、成份、香氣等，單一品種的米會在包裝上說明米的品種特色、適合的料理方式或加水量等，可參考包裝上建議之烹調方式，例如臺稉9號及高雄139號因Q度、黏彈性均屬一流，米飯冷掉後不會乾硬，很適合製作壽司；臺農71號及臺中194號是具有香氣的米種，光聞味道就胃口大開；臺中秈10號具有高纖、低澱粉的特質，可作為愛吃飯又怕胖的人的首選。

2.查看米粒外觀：散裝米的標示僅品名及產地，購買應先觀察米粒的外觀，如果米粒外觀不良，有變色、蟲蛀、碎粒、粒型不均、異味及米粒外表粉粉等情形，都是米質較差或不新鮮的現象，最好選擇充實飽滿，粒型均一，透明度高，粒型完整的食米，包裝米則可以從袋面看到米粒外觀者作為優先選擇。

3.查看包裝上期別及碾製日期：台灣的稻米有兩個產季(二期作)，最好挑選最靠近現在收割的稻米，有些業者會標示期別，可選擇最近的期別；而法規規定要標示碾製日期與有效期限，所以碾製日期愈接近購買日期者愈好。

4.查看品質規格：依據中華民國國家標準（CNS），白米外觀品質規格分三個等級，分別為一等、二等、三等。一等米最優，外觀光亮、顆粒完整、顏色均勻，所含碎粒、瑕疵率最少，二等米次之，再次為三等，另外還有不符前述三個等級的等外米，其瑕疵率最高。另外有些包裝米還會標示取得產銷履歷、有機或CAS（台灣優良農產品）驗證，代表生產加工過程及衛生品質符合政府規定的驗證標準，並可以追溯產地及生產過程，品質也較值得信賴，其中CAS食米必須是一等米。

5.選擇真空包裝食米：建議可優先選擇真空包裝或充二氧化碳包裝食米，因稻穀收割後就會因脂質氧化分解為脂肪酸，新鮮度逐漸降低，真空包裝能讓食米的氧化酸敗速度變慢，購買時要留意外包裝是否破損、漏氣；另真空包裝則可防止食米在開封前受潮、發霉。

農糧署南區分署表示，因為稻穀經過加工成糙米或白米後會比較不耐儲存，食米米粒外表粉粉的代表新鮮度變差，建議不要一次購買太多，開封後建議冷藏保存，或放在低溫乾燥通風的地方，以避免變質、長蟲，且購買食米仍要盡快食用完畢。