桃園市議員劉勝全涉嫌以議員配合款利用規格綁標蘆竹區2國小的地下禮堂空調、活動中心視聽設備改善、多媒體影音廣播設備，從中收取15％回扣獲利141.75萬元。（檢方提供）

桃園市議員劉勝全涉嫌以議員配合款利用規格綁標蘆竹區2國小的地下禮堂空調、活動中心視聽設備改善、多媒體影音廣播設備，從中收取15％回扣獲利141.75萬元。桃園地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴，批劉勝全行為嚴重危害國小基礎建設，惡行非輕，並請求法院從重量刑。

桃園地檢署檢察官戎婕日前指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦劉勝全議員補助款弊案，揪出不肖李姓掮客勾結劉勝全及賴姓國小校長浮報校園採購預算，用以行賄、牟利貪汙案。

檢方調查，劉勝全透過李姓掮客穿針引線，先後蘆竹某國小地下禮堂冷氣更新工程案、某國小111年度活動中心視聽設備改善計畫、某國小111年度多媒體影音廣播設備採購以議員配合款綁標，李男提供15％賄賂作為劉勝全簽發補助款同意書為代價。

冷氣工程案中，還勾結賴姓校長，劉勝全從中收取75萬，賴收取24.5萬。視聽設備改善案、廣播設備改善案也以類似手法，由李男當白手套找來卓姓廠商，劉勝全收取15％，分別為29萬2500元、37萬5000元回扣。

劉、賴雖已分別繳回部分犯罪所得75萬元、24萬5000元，然劉僅坦承冷氣更新工程，其他2案都否認。檢方認為，劉勝全身為民意代表，理當以有限政府資源，為學生創造最佳學習環境，竟將議員補助款視為牟利機會，加深「行賄才有生意」之惡劣風氣，使校園工程採購業者為利所趨，竟透過行賄等手法爭取生意，嚴重危害國小基礎建設，惡行非輕，請求法院從重量刑。

至於李姓掮客、卓姓廠商等人所涉行賄、背信等犯行、因認李男等犯後深有悔悟，且積極協助查辦共犯，使事實得已還原，並已繳回全部犯罪所得60萬5000元，故均予以緩起訴處分，以勵自新。

桃檢表示，向來積極查辦、嚴懲貪汙犯罪，盼能以本案警惕相關公務人員，於經辦公共工程，能廉潔自持，勿同流合污，蠹蝕國家基礎建設根基，並應於有限政府預算中，遵循合法程序，追求最大效益之運用，使公共建設更為進步