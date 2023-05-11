韓國政府今天宣布從6月1日起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險等級從「嚴重」調降至「警戒」，現行就確診者的7天隔離規定也將取消。

韓國政府今天召開中央災難安全對策本部會議，敲定6月起下調疫情風險等級並放寬防疫規範內容，韓國總統尹錫悅在會中表示，這也代表COVID-19疫情在韓國已轉為地方性流行病（endemic）。

隨著疫情風險調降，意味著韓國國內長達3年4個月的高強度防疫規範將畫下句點。

自6月起，現行針對確診者的7天隔離規定跳過縮短隔離天數的緩衝階段，直接改為「建議」隔離5天；除大型醫院及療養院等入住型高風險場所，一般醫療院所、藥局等高風險場所的配戴口罩規定都從強制轉為建議。

相關醫療措施則按照3月公布的路徑圖，風險等級降為「警戒」時，將撤除臨時採檢站，專用病床從全線預備縮小至指定醫院；預防接種、治療藥品費用補助、有薪假等仍維持現行規定。

防疫當局表示，雖然近期疫情有些微增長，但仍在醫療體系可應對範圍內，全球疫情也脫離緊急狀態，轉換為長期管理體系，當局將在安全前提下盡快推行恢復日常，同時以高風險族群為最優先考量。（編輯：高照芬）