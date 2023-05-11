靜宜大學助理教授林淑雅搭乘中捷罹難，法律系辦11日在系上舉行追思小角落，讓學校師生寫上追思小卡片貼上。秘書姑慕瓦歷斯表示，昨晚不到1小時，各地寄來與老師的合照高達200多張，一張張的恩師情，令人懷念與不捨。學生哽咽說，好希望今天走進教室，能跟往常一樣看到老師的招牌笑容。

法律系辦11日在系上舉行追思小角落，昨晚不到1小時，各地寄來與老師的合照高達200多張。（陳淑娥攝）

靜宜大學法律系辦今上午舉行追思小角落，許多已經畢業的法律系學生，line來一張張與老師合影的照片，姑慕瓦歷斯說，昨晚她在臉書PO出追思訊息，不到1小時，立刻雪片般寄來200多張珍貴合影。

法律系主任葉新民表示，林淑雅是非常謙虛的老師，會努力把她的心願繼續走下去。（陳淑娥攝）

法律系主任葉新民表示，昨天下午聽到消息時非常震驚，打電話去監察院詢問，發現林淑雅老師沒有去開會，最後還是證實了，突然就離開了，真的非常難過，後續包括她課程、指導學生及相關研究計畫，很多都要處理。

葉新民說，林淑雅老師主要教授憲法、行政法，學校很重視原住民法治部分，她也負擔重要教學計畫，現在也擔心如何進行下去，不過，會努力把她的心願繼續走下去。

法律系辦11日在系上舉行追思小角落，讓學生寫下思念老師的小卡片。（陳淑娥攝）

學生哽咽說，今天有林淑雅老師的行政法課，真的好希望一早進教室，可以像往常一樣看到她開朗的笑容，老師的笑容很溫暖，不管問她什麼問題，重複了10多次都很有耐心，但是她就這麼走了。

未婚的林淑雅老師因致力於人權、原住民、公益等相關議題，從不在意自己的升遷，在靜宜大學法律系服務10多年，10多年來一直都是助理教授。葉新民說，沒錯，其實她只要把論文改寫，發表在期刊有算分數的，就可以升遷，大家有勸她，但她也不在乎，是非常謙虛的老師。