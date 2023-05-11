中捷軌道昨(10)日遭興富發建設新建案「文心愛悅」頂樓掉落吊車吊臂砸穿，釀1死10傷，事件爆發後，立委邱顯智公布「興富發建設」過往捐贈過政治獻金的名單，民進黨台北市議員許淑華名字遭誤植，經反應後雖該文已更正，卻有不少藍營側翼粉專仍引用。許淑華強調，她從未收受過興富發建設捐款，呼籲粉專改正，否則不排除對「刻意栽贓」的惡質粉專提告。

許淑華今(11)日在臉書指出，邱顯智昨晚公布興富發建設過往捐贈過政治獻金的名單，未料竟發現她的名字並標註「民進黨許淑華」。許淑華提到，興富發建設在2020年大選捐贈政治獻金，收受者是當時在南投參選立委的「國民黨許淑華」，經過立即反應澄清，邱顯智已在昨深夜更正。

然而，今日仍有不少藍營側翼粉專引用錯誤資訊，甚至是刻意影射、抹黑，許淑華也再次鄭重澄清，她從未收受過興富發建設捐款。

許淑華表示，一開始誤植的邱顯智承認誤會並更正，這些藍營粉專或個別帳號必須立即改正標註錯誤，否則她已經蒐集相關截圖證據，不排除對「刻意栽贓」的惡質粉專進行提告。