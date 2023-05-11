一名60多歲婦人時常覺得喉嚨卡卡，不過健康檢查都正常，醫師進一步詢問，婦人也常肩頸僵硬、痠痛，晚上都要躺很久才睡著，且一點聲音就會被吵醒，醫師聽完婦人的症狀，直言是「焦慮症」。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在臉書發文舉例，許多人平時講話都很順，一旦要演講或報告時，講話就會變得卡卡的，需要常常吞口水；他解釋，當有壓力的時候，喉嚨的肌肉會收縮，這時就會讓人感覺喉嚨卡卡的、有異物感，焦慮也會讓喉嚨肌肉收縮，產生異物感。

焦慮症的症狀有很多，洪暐傑表示，除了喉嚨卡卡之外，從頭到腳都可能有相關症狀，像是胃有攪動感、頭痛、頭暈、手腳刺麻、坐立難安、肌肉疼痛、心跳快、呼吸急促、睡眠品質不好、噁心、口乾舌燥等。

洪暐傑指出，完美主義者或急性子的人更容易有焦慮症，完美主義會事先考慮很多事，是造成焦慮的原因之一；急性子則常常讓自己很緊繃無法放鬆，如果事情不順利，就會更加焦慮。

要改善焦慮必須調整生活方式，洪暐傑建議，盡量避免對還沒發生的事情不斷假設，對於未來的事情假設太多，會增加許多壓力，而且這些假設都會往不好的方面想；他也提醒，如果焦慮情況對生活造成影響，就需要找醫師評估治療。