好市多自有品牌科克蘭，旗下冷凍3種綜合莓和科克蘭冷涷藍莓商品，遭檢出A型肝炎病毒汙染事件，遭衛生局開罰，在多日風波延燒後，今（11日）好市多再發出聲明，確認補償方案，其中若消費者經諮詢醫生後，進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多將補助每人新台幣500元的檢測費用。

好市多最新補償聲明：

「親愛的好市多會員，您好，針對科克蘭冷凍3種綜合莓和科克蘭冷涷藍莓檢出A型肝炎汙染事件，造成您的疑慮與不安，好市多深感歉意。事件發生後，我們全力配合主管機關指示，採取預防性停售和回收冷凍莓果類產品等措施。同時也請國外廠商檢視生產流程調查發生原因，以降低會員和大眾的不安。為強化食安把關程序，我們末來會增加A型肝炎病毒檢驗的項目，以保障會員權益。

為表達對會員的關懷，我們設立以下慰問措施：

1.凡於公告回收區間購買到受影響商品之會員，除憑購買記錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額慰問金。

2.凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品之會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023年7月1日以前；藍莓：2023年7月9日以前）出現有疑似A型肝炎症狀，請至經衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，本公司補助每人新台幣500元的檢測費用。

3.好市多會員確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認係因食用受影響商品所致者，請與我們聯繫，本公司將負責相關醫療費用。」

好市多今（11日）發出最新補償方案公告。（翻攝自好市多官網）

好市多聲明網址：https://www.costco.com.tw/berry-0511