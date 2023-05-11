台東縣少棒聯隊勇奪TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣少棒聯隊勇奪TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣獲小馬聯盟野馬級國家代表權 居民放鞭炮慶賀

台東縣獲小馬聯盟野馬級國家代表權 居民放鞭炮慶賀

台東縣少棒聯隊勇奪TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍，球隊昨晚凱旋返回台東，民眾沿途放鞭炮慶賀，縣長饒慶鈴特別前往卑南國小致贈加菜金及紅榜，並允諾全力協助出國經費及訓練資源，期勉大家全力以赴奪得代表權前往美國參加世界決賽。

小將王羽翔對著鏡頭靦腆笑著，打完了TOTO盃，會加緊時間練習，「去菲律賓拿冠軍回來！」台東縣今年由卑南國小為班底，搭配豐田、新生、紅葉、桃源國小等好手，台東少棒代表隊小將們將士用命，不負眾望，獲得冠軍，並取得美國小馬聯盟BRONCO野馬級世界少棒錦標賽的國手資格，預定6月初將代表我國參加2023年美國小馬聯盟（PONY）野馬級亞太區（菲律賓）少棒錦標賽，爭取前進美國參加世界盃資格。

TOTO盃全國少棒錦標賽是由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事，比賽採7局制雙敗淘汰賽，參賽球員年齡限定為11至12歲，原則上每年均舉辦1屆，目前為美國小馬聯盟BRONCO野馬級世界少棒錦標賽的國手資格賽，參賽選手年齡限定於11至12歲。

饒慶鈴說，大家所關心的出國經費，縣府一定會協助，另外，集訓期間的各項資源、選手營養問題，地方各界也允諾全力供應，讓大家無後顧之憂，全心備戰，為地方、為國家爭取最高榮耀。

台東縣少棒饒慶鈴 卑南國小