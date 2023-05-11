新北市五股驚傳棄屍案，25歲張姓失蹤後，被人發現被人棄屍在五股山區，警方循線逮捕棄屍姚、梁兩男，倆人先指張男舉槍自轟後又改口玩槍枝不慎走火；對此中山醫學大學法醫系主任高大成直指，死者後腦中彈，沒人自殺會從後腦自轟。

北市五股區10日驚傳兇殺命案，25歲張男疑因積欠70萬債務，而遭槍殺棄屍五股外寮路山區，一度傳出張姓死者為新北市政府副發言人張劭斌親弟，此案也震驚社會。

兩名棄屍的姚、梁兩男在落網後說詞反覆，先指張男舉槍自轟後又改口玩槍枝不慎走火；

對此，高大成說，要釐清疑點，有三重點，其一如自殺死者手上會殘留煙硝或血跡，他解釋子彈爆炸會有煙硝，自殺著會有煙硝殘留，以及自己的血跡。

另舉槍自轟，一定是近射、近距離射擊，不可能遠射；另，如果死者慣用右手，子彈會由右進左出，或右進左斜上出；疑點是死者後腦中彈，自殺者通常是以慣用手近太陽穴自轟，沒有人會從後腦自射。

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