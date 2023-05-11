日本人氣綜藝節目《火力全開大胃王》自1989年播出就深受觀眾喜愛，最新2023年的「世界大賽」，台灣繼2016年後，暌違7年再次有台灣選手參賽，台灣21歲的大胃王小慧名列16位選手中，一開賽僅花31秒就吃完一塊炸雞驚呆眾人，最後順利晉級8強。

台灣女孩晉級世界大胃王！31秒完食大雞排

21歲的小慧在台灣有「不敗大胃王」封號，這是她第一次參加世界賽，選手來自台、日、美共16名選手參賽，首戰4人對上雙胞胎姊妹佳子、亞子及大胃王傳奇人物木下智弘，挑戰30分鐘吃炸雞，小慧僅花31秒就完食第一塊，按鈴再吃下一塊。

全程微笑吃完，還開心對鏡頭搖擺身體，加上啃炸雞時驚人的「鱷魚咬力」令全場印象深刻。開場衝第一的小慧，到了比賽下半場被木下智弘加速反超，最後木下智弘共吃了44塊炸雞、3.9KG奪冠，小慧則吃了37塊位居第2名，晉級8強，小慧興奮表示：「吃到好吃的炸雞緊張感整個消失，又看到大家幫我加油的樣子超級開心」。

笑咪咪吃進8強！挑戰10公尺壽司細卷打破紀錄小慧邊吃邊笑的模樣讓大家印象深刻，節目還將她封為「笑顏爆食少女」，隔天下一關選手們挑戰45分鐘吃下超長10公尺壽司細卷，小慧對上美國、日本選手比賽。來自美國的大胃王女王莫莉率先吃完10公尺，接著是河田大志，臨時又追加細卷長度，最終結果由河田吃完12公尺88公分、吃掉7.3KG奪下冠軍。

1999年大胃王始祖赤坂尊子，曾以36分04秒的成績完食6公尺壽司細卷，小慧今年則在19分15秒就完食，打破當年赤坂女王的紀錄，主辦單位驚嘆「大胃王參賽者的實力已進化到如此程度！」網友看了紛紛替小慧打氣，「小慧好強！竟然是跟世界級別的大胃王們比，佩服」、「能代表比賽又進8強小慧已經很厲害，已經是很不錯的成績，非常棒，加油小慧」、「太精彩了，真佩服他們的食量和毅力」。