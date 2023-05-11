台北市房價高，想買房不容易，日前有網友發現，青田街屋齡高的老公寓，每坪竟然要價將近百萬元，讓他感到相當驚訝並上網發文詢問。

青田街為何貴？網友：學區、公園、捷運加清幽

原PO在PTT上指出，台北市大安區青田街沒有高樓大廈，整條街都是屋齡超過30年的老公寓，與民生社區的街景相仿，而青田街的房價每坪至少百萬元起跳，原PO形容，「堪比紐約中央公園第一排」，並好奇該區域高房價的原因。

問題拋出後，網友紛紛留言青田街的居住環境，「學區+公園+捷運+清幽」、「住起來舒服啊，交通方便，生活機能好，還有學區」、「那邊晚上真的很安靜，我也滿喜歡的」、「那邊是台北高級老學究文青特區」、「傻孩子，東邊大安森林公園、南邊台大、西邊建中、北邊臺大醫院跟北一女，吃的有東門自帶金華學區，又鄰近國家音樂廳」、「因為拍過偶像劇『青田街一號』」。

另外，網友也指出該區的住戶組成，「之前彭淮南住那，所以您覺得呢？」「住那裡的都是發薪水不是領薪水的」、「鄰居是台大教授啊」、「因為永康和青田街是覺青聖地」、「就是一群有錢人住的，位置也很讚，永康商圈+大安森林公園+明星國中怎麼輸以前在附近唸書，同學家有錢的不少住青田街」。

實價登錄曝行情！青田街公寓每坪約90萬 電梯大樓上看150萬

根據實價登錄網資料，近2年來青田街公寓平均成交價，每坪落在90萬元，電梯大樓每坪更逼近150萬，比同樣在大安區的信義路上公寓，價格直接高出1成。青田街有紅線、綠線及橘線相關的捷運站可以做搭乘，左有永康街商圈，右有大安森林公園，再加上明星學區加持，是青田街老房子房價始終居高不下的原因。