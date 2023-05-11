百萬YouTuber「Joeman」（九妹）日前與「35線上賞屋」Ted合作，推出定價1萬2,800元的「房地產線上課程」引發話題。對此，有網友好奇，買房能否成功，應該是看有沒有充裕資金，「為什麼買房可以開課？」

一名網友在PTT表示，「買那些課程就真的能買房了嗎？」他認為，買房的重點不在課程，而是先準備足夠的資金，「有錢想買哪就買哪，根本不需要買課程吧」。

買房要上課？他指「有錢想買哪就買哪」

貼文一出，網友評價兩極，有人對購買該課程同樣不認同，反諷「因為買不起，才想說花一點小錢，看能不能省更多錢買，但是韭菜終究是韭菜」、「那些東西網路都有，房板也有」、「有人缺的不是錢，是知識」、「網路上知識就看不完了，Google到的知識你花一千年都看不完」、「就是要開課騙這些蠢蛋的錢去買房啊」。

買房課程售上千元 網友力挺：懶人包收費沒啥錯

但也有網友認為，課程是以系統化的方式，整理出想購屋者普遍容易遇到的問題，「要研究很多東西啊，對幾千萬的東西做研究做功課來說，幾千塊就很便宜，課外讀物本來就是很多東西都參考一遍，然後得出自己的想法，再去做決定」、「覺得買房有錢就好的你，其實該去上課」、「有錢人買房如果能上課省個1%就很可觀了啊」、「幫你整理懶人包收費沒啥錯吧」、「很多資訊網路有，但你要自己查還不一定好查，如果有統整的資料可以看，花錢買也沒什麼」。