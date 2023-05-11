臺南市於8日上午發生一起死亡車禍，一對母女在綠燈穿越斑馬線時被後方左轉的休旅車撞上，媽媽被捲入車底，女童則是當場倒臥在血泊中。年僅3歲的女童在送醫後宣告不治，媽媽則仍在加護病房觀察中。事後肇事者表示是因為被汽車的「A柱」遮擋視線，產生死角，才會不小心撞上母女二人，該起令人痛心的事故，也讓大家開始重新討論臺灣的交通問題。

A柱是什麼？為什麼會有「A柱死角」？

「A柱」指的是位於汽車擋風玻璃和左、右車門之間的立柱，除了A柱之外，汽車還有B柱和C柱。B柱的位置在前座和後座之間，從外觀來看的話就是前後車門之間的立柱；C柱則位在後座的兩側，是車子最後方玻璃和左、右後車門之間的立柱。A柱、B柱、C柱是車輛結構的重要支撐，像休旅車這類加長的車款，還會有「D柱」加強結構。

所謂的「A柱死角」，指的是坐在駕駛座上時被檔風玻璃左右兩側的A柱所遮蔽住的視野，由於臺灣的汽車為左駕，因此在左轉彎時，A柱更是容易遮擋住駕駛者的視線，形成一個視野盲區，若行人位在其中，很容易發生意外。

兩大原因造成A柱死角 駕駛應謹記路口「慢、看、停」

要避免因為A柱死角造成的意外，駕駛人需要在轉彎的時候多加注意，其實只要移動身體，擺頭查看前後左右的路況，留意被A柱遮檔的視線盲區中是否有行人出現，就能夠降低意外的發生。此外，接近路口時也應該放慢車速，注意禮讓行人，謹記路口「慢、看、停」的原則。

針對該起事件，長期關注交通議題的YouTuber Cheap也在臉書上發表了自己的看法。他認為造成臺南市3歲女童死亡的車禍，關鍵原因其實根本不是A柱死角，而在於車速過快。此外Cheap也指出，「A柱死角」的產生，和駕駛不遵守交通規則（未減速、逆向、直接「切西瓜」轉彎），以及政府沒有良好的道路設計（未規劃「行人穿越道退縮」、「行人庇護島」等措施）有很大的關係，呼籲相關單位要重視交通規劃問題。

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