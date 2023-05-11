韓國知名實況主「企鵝妹」（Jinny 柳允進）近日展開「徒步環台」旅行，造成不少話題。直播中可以看見企鵝妹每天的旅程中都會遇到大批粉絲向她加油打氣，不過也曾出現讓她感到困擾的「獻殷勤」行為。近日一名網友發文表示，看了企鵝妹的環台直播，讓他發現了許多台灣男生的「習性」，直言「別怪台灣單身中年男這麼多」。

企鵝妹環台曝「台男習性」？他嘆「別怪台灣單身中年男這麼多」

原PO在Dcard發文，表示「看完企鵝妹的頻道才知道台灣x男有這麼多」。他指出從企鵝妹開始環台至今，一路上出現不少「跟風民眾」，「有的特地去堵她，卻連她是韓國人都不知道，還有吃飯硬要拍照，還有錯認她是李多慧的，還有那陪走的，怎麼不把這時間拿來陪老媽散步更好，把這精力時間花在跟你毫無關係的人。」

原PO覺得，巧遇公眾人物想要拍照很正常，但「一窩風跟風獻殷勤」就容易讓人感到不舒服，同時他也覺得，這樣的行為在一定程度上反映了許多台灣男生的習性，「特地去堵企鵝妹感覺超恥，也別怪台灣單身中年男這麼多了，自己行為給女生的感覺就這麼難以啟齒。」

台男都這樣？網反駁：企鵝妹的受眾去哪裡都一樣

貼文引發網友熱議，不少人覺得像是堵人、硬要陪走、強迫收禮等行為，確實非常扣分也顯得沒有禮貌，「應該是看到第一個噁男出現在直播後，螢幕後頭那些缺乏關注的噁男也都想有樣學樣吧，就變成噁男大出龍」、「她的粉絲族群就是如此，不能說全部，但真的蠻多的」、「真的是在拉低台灣人素質」、「同意，看了真的蠻反胃的」。

不過也有人覺得，這也和企鵝妹本身的受眾性質有關，認為並不是所有的「台灣男生」都會有這樣的習性，覺得原PO這種「開地圖炮」的行為不妥，「她的受眾就這種素質」、「不用上標籤其實，像我從來不會看企鵝妹直播」、「是物以類聚人以群分……我們根本不會花時間看她的直播」、「原來火山孝子代表全體台男」、「在哪都有這樣的人，他的受眾那樣去日本去哪都一樣，不用刻意攻擊台男ㄟ」、「你可能不知道瘋狂的女生追男韓星也是這個樣子的」。

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