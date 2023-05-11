近年來國內外都相當流行「素食主義」，常常聽別人提到vegetarian 或 Vegan，其實都是素食的一種，又可分為蛋奶素、五辛素、鍋邊素、全素（純素）。 Vegan 主張植物性飲食，秉持愛護生命、環保生活的理念，拒絕食用、使用任何動物產品，與其說Vegan 是一種飲食方式，其實更是像一種生活態度！

健康、環保意識讓更多人開始注意蔬食生活，台灣也有不少蔬食餐廳可以選擇，不只素食者好評，連肉食控都愛吃到忘我，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查「台北十大蔬食餐廳」，快把最新素食餐廳懶人包收藏起來！

No.10 Miacucina

位在台北信義區松壽路上的新光三越A11館的Miacucina，是一家以蔬食為主的義大利餐廳，餐點的選擇很多樣化，有沙拉、披薩、三明治、義大利麵。

有網友在Dcard大推Miacucina，「二訪的素食店！！本人很愛這家，他除了賣餐點類的食物，還有甜點跟麵包！也是超級誘人的。」其中像是羅勒青醬麵、奶油香蒜野菇麵味道濃郁，三種起司烤番茄薄餅很酥脆，調味可口。

No.9 漢來蔬食

台北忠孝SOGO店的漢來蔬食，是漢來美食旗下的品牌，環境高雅明亮，很適合家庭、朋友聚餐，餐廳內還可以直接看到廚師烹飪，非常安心。

漢來蔬食的料理有中式、港式，幾乎每道餐點都被網友推薦，「最推紅油抄手、蘿蔔糕」、「我超愛藜麥八寶菜飯，但是整體來說，我覺得漢來的價格有點貴」、「芋頭西米奇亞子真的是我吃過最好吃的的，每次去都一定要吃」。

No.8 Mianto 艾果豐

位在忠孝復興站附近的Mianto 艾果豐，融合南非、義式、台式料理，掌廚的南非女美主廚Michel手藝精湛，Mianto 艾果豐是完全的純素餐廳，第一次到訪推薦套餐，整套品嚐下來，幾乎不覺得在吃素，顛覆一般對純素的刻板印象。

不少網友推薦Mianto 艾果豐是必吃素食餐廳口袋名單，「義大利麵的醬汁是靈魂，蕃茄味超級濃厚，番茄控會愛死」、「南非布丁塔綿密滑順～吃不出來是純素的甜點」、「純素無蛋奶無蜂蜜無酒精蔬食餐廳，很值得一吃」。

No.7 祥和蔬食料理

唯一榮獲過米其林必比登推薦的素食餐廳「祥和蔬食料理」，是一家川菜蔬食料理，菜色全都採用天然食材，以川式料理讓素菜豐富又不失美味。推薦招牌包含，松露松柏長青、塔香脆腸、宮保素雞丁、紅糟素花肉、祥和養生湯、酸白菜鍋等。

網友分享，「祥和的食材處理、口感上拿捏的很好也很有創意，不過口味比較下飯」、「適合多人聚餐的素食熱炒店」、「榮獲5年的素食餐廳真的必吃」、「台北最推薦的川味蔬食桌菜真的超好吃！完全無雷！必點水煮牛、夫妻肺片、炒米粉、脆腸，飯後贈送的甜點紅豆棗泥麻糬也爆好吃」。

No.6 寬心園

忠孝敦化捷運站附近的必吃蔬食餐廳一定有「寬心園」，標榜使用當季新鮮在地蔬果，菜式結合日式、西式、義式料理等各國料理，更主打精緻特色，不少人吃過的人都頻頻回訪。

推薦餐點有干鍋臭豆腐、客家素香小炒、宮保皮蛋炒天貝、鄉村野菇麵等，幾乎每道都非常熱銷，「氣氛很好，空間舒適，適合家庭聚餐。川味麻辣火鍋滿辣的，餐前果汁很棒」、「菜色非常好吃，挑食的孩子讚不絕口，上菜稍慢，乾冰生菜沙拉有創意，感覺好妙」。

No.5 Vegan Amore蔬慕

在台北車站京站廣場的Vegan Amore蔬慕，是一家西式蔬食料理及全素Vegan餐酒館，店內餐點全是無蛋、無奶、無肉、無動物性成分，裝潢有一種輕奢、時髦的風格，擺盤精緻強調有藝術感讓人輕鬆享受素食盛宴。

吃過Vegan Amore蔬慕都給予好評，「台灣目前少有的純Vegan餐廳，無蛋奶，餐點都非常好吃，服務人員也親切有禮」、「把素食做到精緻化了，不僅賣相好，口味也棒！」、「每次跟朋友約北車，都來蔬慕，用餐環境舒適，餐點也好吃，葷食朋友也都喜歡」。

No.4 上善豆家

忠孝復興站四號出口附近隱藏一家文青風蔬食有機餐廳， 曾獲選「全台五大必吃蔬食餐廳」， 以及「台北十大必吃餐廳」的「上善豆家」，除了提供蔬食料理，以主打手工豆製品，店內有蔬食樂自助吧，可以無限暢用鮮嫩豆腐和各式小菜。

吃過的都對上善豆家讚不絕口，「每一份餐都很有特色，自助沙拉吧菜色也很特別，裝潢走文青路線，很放鬆的地方」、「感覺得到店家對於蔬食食材、料理的用心，會更新菜單，下次想去嘗試其他料理」、「臭豆腐厚實十分飽足，色澤淺金黃，感覺油品清潔」。

No.3 小小樹食

小小樹食位台北有三間分店，其中敦南店店內打造的就像綠意盎然的小森林，吸引許多人前往打卡。不過小小樹食的餐點也毫不遜色，店內的食材都是與小農合作，使用新加州料理結合亞洲烹調方式，非常新奇又美味。

來訪過的客人留下好吃評價，「甜點巨好吃，店裡挑高很放鬆，薯條薯球份量偏多私心推松露燉飯，還會再來200次」、「酪梨甜菜根塔是本日我們覺得最驚艷的菜色，沒想過酪梨和甜菜根的味道居然可以如此和諧，擺盤也很可愛」。

No.2 養心茶樓

台北市第一家全蔬食港式飲茶主題餐廳「養心茶樓」，匯集多位五星級主廚和港點師傅，打造創意精緻的蔬食港點，菜色多，注重少油、低糖、低鹽，保留蔬食的自然鮮甜，難怪不少回頭客、老饕都十分愛吃。

喜歡港式餐飲及蔬食者千萬不能錯過，「印象最深刻的是金沙南瓜，新鮮切片清甜的南瓜，配上迷人鹹香的金沙鹹蛋黃泥，外酥內軟香噴噴的組合，深受大家肯定」、「藥膳鍋很值得享用，湯濃厚蔬菜新鮮。主打的港點更是讓人讚不絕口」。

No.1 果然匯

饗食天堂集團旗下的超人氣的素食吃到飽餐廳「果然匯」，將各種當令新鮮蔬果變身健康又鮮美的料理。果然匯有四大特色餐飲，打破大家對蔬食的想像，就連許多非素食主義者都讚譽有加，必吃回訪！

「以buffet來講不僅不會有葷食buffet那種負擔感，同時還會覺得這價位物超所值～和葷食buffet可說是不相上下」、「松露惡魔蛋、松露蒸蛋、蘿蔔糕這幾項都是搶手貨，而且都是超好吃的」、「幾乎每個月都會來一次」、「不管是全素還是五辛素，標注寫的都非常清楚，菜單也常常更換，有時還有季節限定的餐點，不會吃膩」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年5月8日至2023年5月7日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北素食/蔬食餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統