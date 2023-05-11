數位身分證10億全民埋單？ 唐鳳回應了

數位身分證政策因資安爭議喊卡，國民黨立委洪孟楷炮轟，很像詐騙集團，「買空賣空一場空」，數位部長唐鳳表示，公部門機關安全傳輸的T-Road系統與零信任的導入，明年底之前加速完成，另需要立法院通過個資法修法，確保個資專責機關成立，而籌備處會在今年下半年成立。

數位部建置跨機關資料傳輸專屬通道（T-Road）及管理平台。資料傳輸專屬網段不與外部服務網段連通，以確保資安無虞。零信任架構(Zero Trust Architecture)則是基於「永不信任，持續驗證」的理念，因此須重複、多方認證建立信任以讀取資料。

唐鳳今日出席立法院交通委員會專案報告。洪孟楷指出，2020年底，當時唐鳳還是政委，與時任內政部長徐國勇拍攝網路影片，唐鳳公開為數位身分證護航，強調核心晶片由台積電製造，如今數位身分證不推的理由，也是無法保護資安，現在全民要埋單10億，數位身分證要不要推不知道，很有網友講的很難聽，說這很像詐騙集團，「買空賣空一場空」，找名人代言，最大咖名人是內政部長與政務委員。

唐鳳指出，按照中研院的建議書，不是卡片本身的防衛，對於政府機關對機關的傳輸的個資防護，不是卡片資安有疑慮，所以才T-Road有新的建置，個資要獨立個資保護專責機關判斷，而非使用機關判斷。

洪孟楷嘆，當時所有人都希望趕快成立數位發展部，很大的重點是，蔡英文總統宣示資安就是國安，大家認為數發部趕快成立，保護資安，結果現在遇到個資外洩、政府跟政府之間傳輸有疑慮、數位身分證暫緩，現在負責這一塊的是數位部的資安院，數發部沒辦法發揮功能。唐鳳說，由資安院建置，但是認證希望有獨立的機關。

洪孟楷追問，有沒有時間表？有可能10億還是無底洞？批評不知道什麼時候做得好，只要還沒有做好的一天，「數位身分證可能推，但是永遠不會推出」。唐鳳指出，全國個資的機關，用T-Road互相串連、導入零信任，是明年年底前要完成。對於是否明年底前推出數位身分證，唐鳳表示，「要獨立的個資會判斷」，個資法修法已送入大院。

民進黨立委陳歐珀問說，數位身分證還有哪些部分要更周延，唐鳳表示，當時中研院建議，要獨立專門機關檢驗政府後端傳輸個資保護問題，第二是建制系統過程中，要確保數位身分證能讓想用的人用，但是若有人不想要使用數位身分證，想用卡式的方式做臨櫃的服務等，應該有相同的權益，不能因為沒有使用數位身分證使用習慣，就不能存取某些公共服務。

陳歐珀認為，國外很多國家，包括中國都有數位身分證，台灣現在沒有，期程要訂出來，要怎麼跟國人說，花了那麼多錢沒有埋單問題？唐鳳說明，公部門機關安全傳輸的T-Road系統與零信任的導入，明年底之前加速完成，這是技術上，但是在法制上，需要大院通過個資法修法，確保個資專責機關成立，籌備處會在今年下半年成立。

陳歐珀無奈表示，明年2024年都拿不到數位身分證，最快也要2025年，那時候已經換總統了，很可惜蔡總統拿不到第一張數位身分證，要求數位部檢討，「我自己都很失望」。