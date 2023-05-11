台股加權指數今早開盤價為15666.49點，小漲24.73點，隨後在金融股和觀光股漲勢不繼，個股中的啟碁(6285)、大樹(6469)、十銓(4967)賣壓出籠盤中觸及跌停價，衝擊持股信心。

台灣出口年增率連8個月的負成長，出口衰退的地區持續擴大中，此一現象不利於企業基本面，也成為台股近期弱勢盤整的因素。學者專家認為，除了出口衰退外，台股有總統大選因素干擾，明年大選前都不會有大好行情，只能維持盤整。寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）再度示警，留意台灣資金面─M1B和M2的成長率發生的變化。谷月涵表示，M2即M1B加定存，M1B的成長率若低於M2的話，即代表資金流到定期存款，投資的意願低大家比較保守，也就是可能賣股票的資金轉定存，這也常被拿來作為空頭市場竹檢視指標之一。上次有這樣的狀況，約在2000年至2001年及2008年時，當時股市表現都不好，目前有點類似當時狀況。當股市的資金對台股市值比不夠高時，投資的風險就會升高。

而央行公布的3月M1B年增率2.01%，創民國98年2月以來新低；M2年增率6.58%，則是109年8月以來新低，M1B及M2年增率雙降，且續呈「死亡交叉」。