知名YouTuber蔡阿嘎與妻子「二伯」婚後育有2兒子蔡桃貴和蔡波能，夫妻不時在網上分享育兒日常，不過蔡阿嘎和二伯近日卻發現，每次和3歲蔡波能說話時，他常常大喊「蛤」，起初以為對方假裝沒聽到，後來就醫檢查才發現兒子耳朵出狀況，隨即安排手術治療。

二伯在影片中表示，近期和蔡波能講話的時候，他常大喊：「蛤」，或是會把耳朵靠近她嘴邊，而且蔡波能講話也很大聲，夫妻察覺異狀後就醫，醫生推測蔡波能因為感冒，導致耳內積水，或許感冒恢復後就會康復，但狀況觀察了3個月仍沒有改善，複診後才發現，原來是兒子的耳咽管尚未發展完成，影響排水功能。

經過一連串檢驗後，院方決定幫蔡波能動耳朵手術，雖然蔡阿嘎和二伯有事先和小朋友排練「手術遊戲」，但孩子當天仍情緒不安、緊張抱著媽媽，術後在恢復室大哭，所幸手術成功，且聽力也恢復正常。

最後，蔡阿嘎和二伯呼籲家長，小朋友對自身狀況不夠了解，也不懂得即時表達，家長要從小地方觀察、留意，如果有類似情形，要盡早就醫，避免情況惡化。