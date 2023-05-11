大型數位平台壟斷媒體利益受到全球關注，不少國家都已經訂定「新聞媒體與數位平台強制議價法」，民進黨立委今開記者會公布「數位新聞發展與民主韌性法」草案，納入與議價制度並行的「新聞基金制度」，規定該基金運用應納入基層記者的聲音，並明定一定比例分潤必須用於改善媒體工作者的勞動條件；該草案將於12日院會拚付委。

范雲今公布由專家學者及業界代表共同起草，納入「新聞基金制度」的「數位新聞發展與民主韌性法」草案，共同呼籲速立專法以解決數位時代下的媒體生存困境。

范雲指出，大型跨國數位平台，例如Google、Meta長期無償引用或使用新聞內容，獲得巨額數位廣告收益的同時，卻造成新聞媒體廣告收益大幅下滑、媒體經營環境愈發艱困；日益惡化的媒體環境，也連帶影響記者勞動條件每況愈下，更使許多想認真報導新聞的記者，迫於點閱率、演算法，只得快速交稿，疲於奔命。

范雲強調，新聞媒體的健全發展與持續深化，是民主社會與政治的基石，但在數位時代下，「新聞有價」的兩個面向，包含新聞的「價格」 （price）以及「價值」 （value），都面臨嚴竣的挑戰；范雲認為，政府必須創造環境，讓新聞媒體得以發揮第四權，確保公共議題討論的空間，強化台灣的民主韌性。

「數位新聞發展與民主韌性法」草案的三大重點，包含首創與議價制度並行的「新聞基金制度」；基金運用與分配納入基層記者聲音；部份分潤應用以改善媒體記者勞動條件。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷表示，自從即時新聞成為主流後，對第一線媒體工作者來說，每天搶時間發即時成了日常，電子媒體為了提高記者產能，擷取網紅發言、剪接行車記錄器或監視器畫面，這都是數位時代下對媒體產業衝擊，衝量的結果失去的卻是好好採訪新聞，努力做好報導的時間。

嚴文廷認為，設置「數位新聞發展暨民主韌性基金」，可以鼓勵媒體產製好的內容，提供媒體參與國際合作的機會，讓臺灣繼續扮演亞洲民主的燈塔，擁有新聞自由、並讓新聞工作者產製更多值得被關注的報導。

嚴文廷強調，新聞有價的討論過程中，不能沒有勞工的聲音，很遺憾數位發展部始終不願意正視，但基層新聞從業人員才真正知道強勢的數位平臺對內容衝擊有多大，從標題、內容到剪接都是如此。嚴文廷指出，樂見草案中將勞工聲音納入，亦將持續關注立法進度。

范雲表示，目前數位發展部仍未提出立法草案具體時間表，未來第三輪媒體議價對話，應將建立「新聞基金制度」納入討論，並邀請勞方代表加入；至於立法期程，她說，立院已有4個相關草案，由於遲遲沒有行政部門的對案，需要非常強大的政治意志，才有可能在委員會實質討論，之後在教育及文化委員會的詢答，會給數發部蠻大的期待和壓力。