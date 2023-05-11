好市多不定時推出新商品，一名女網友表示，近日到好市多採購，看到新款的購物袋，袋上有不少和加拿大有關的圖案，包括加拿大國旗、麋鹿、楓葉等，售價僅45元，她立刻放入購物車，多數人看到她的貼文後，都被「生火」，紛紛留言表示想入手，另有不少在加拿大的網友透露，加拿大的好市多反而沒看到同款購物袋。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，9日下午在好市多中和店看到新款的購物袋上架，袋上的圖騰都和加拿大有關，如加拿大國旗、麋鹿、楓葉等，色調以紅色為主，底色是白色，中間印上大大的「Costco」字樣，一個售價僅45元，她立刻放入購物車。

圖文曝光，不少女網友直呼，「哇！好可愛，好想要」、「真好看啊」、「好看，已入手，容量大，而且內側兩邊還有小口袋」、「真的好看，已入手」、「覺得好市多購物袋超耐用」、「想買＋１，這造型太讚了吧」、「我前天在新莊店買到了」、「今天去內湖有看到喔！結帳櫃台那邊都有」。

留言中也有住在加拿大的人抱怨，「咦，我住加拿大，在這裡的好市多怎麼沒看到」、「為什麼加拿大這邊沒有賣啦」、「加拿大都沒有賣呢？想要買來當伴手禮送人」、「怎麼反而在加拿大沒看過」。