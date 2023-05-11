新北五股昨發生槍殺案，民進黨新北市議員群起猛攻新北治安敗壞，民進黨新北市議員林秉宥，酸言要侯友宜去喬黑道不要在新北開槍，畢竟侯最近有「喬王」封號，侯動怒回應，「黑道就是要消滅啊！怎麼可能還拜託黑道不要來，是好膽來就辦你。」

民進黨新北市議員蘇錦雄說，「面對前幾位議員質詢市長你剛非常高亢」，侯友宜說，「不能侮辱我跟黑道喬事情，我很難接受。」林秉宥反駁稱：「沒有，我是說可以不可喬他們不要在新北開槍，因為喬王是你的封號」。

侯友宜搖手激動表示，「我們從來沒幹過這種，黑道就是要消滅，黑道知道就辦他，怎麼可能還拜託黑道你麥來，議員怎麼會是這態度，你嘛卡拜託」、「我不是生氣，只是講道理，面對黑道只有一個原則就是壓制再壓制不放過」。

蘇錦雄認為，現在講的犯罪源頭除，還包含毒品等，侯友宜指出，現在犯罪不是單一，是多重，早期單一詐騙，現在詐騙還會綁人，以前組織犯罪黑道大部分都用暴力，現在黑道也會用詐騙暴力加複雜手段，犯罪變成一個多元化犯罪集團 ，用組織化犯罪方式去吸收未成年少年，犯罪真的很嚴重，應中央與地方一起攜手合作，「還跟犯罪喬，那免講啦！」

蘇錦雄詢問，對於犯罪的青少年重返社會，新北有無具體教育方式？侯友宜說，組織犯罪絕對不容許存在，有集團性、暴力性、長期性，尤其在組織犯罪定義裡特別希望只要吸收青少年要加重其刑，如指使青少年去犯罪更加重其刑，要從立法面去解決源頭保護青少年，青少年加入幫派後被利用，開完槍就去投案，黑幫利用無知青少年然後培養壯大幫派，痛斥可惡。

新北市警察局長廖訓誠補充，黑道幫派本來就不該容許黑道幫派組織犯罪有有未成年在內，現在法條裡招募加重其刑，但本來幫派組織犯罪內只要有未成年都應要嚴懲，這是我們的想法，這樣才能勸未成年不要輕易加入幫派。

侯強調，新北有少輔會、高關懷青少年中心，但輔導還是不夠有的會脫離，我們就會報失蹤青年協尋，但需要家庭、社會一起努力關懷青少年，最重要是打擊犯罪從源頭，誰敢吸收青少年？從立法面去做，期待中央修法趕快修好。