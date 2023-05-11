陸軍砲兵訓練指揮部陳姓男教官幫空軍司令部執行訓練任務，遭指控教唆2名士官盜竊列印機密文件，兩士官事後均獲判緩刑。陳男疑似不滿司令部未等判決結果出爐，卻先將他考核列為C等，直接輕生明志。陳男家屬不滿軍方未適時澄清謠言害命，提告求國賠300萬元。高雄地院認為，陳男應是擔心坐牢被追繳退休金才輕生，與長官不幫他說話、考績劣等無關，駁回陳男家屬之訴，可上訴。

賴男為空軍防空暨飛彈指揮部士官，2019年5月奉派代表飛指部794旅至台南市飛指部本部參與漢光35號演習合署編排課表，涉嫌將第631營第3連漢光35號演習「演習時序表」、「實兵課目」、「機動部隊模式化課表」及「飛指部實兵演練課目動次表」等資料列印後攜出營區。2020年4月法務部調查局高雄市調查處持搜索票，在賴男住處查獲上述機密文書。

2019年6月，賴男與另名同單位薛姓士官疑似受不明人士指示，由賴男先從保密櫃中竊取「空軍防空暨飛彈作戰規定彙輯-107年版」文件，再與薛男一同前往戰情室，由薛男把風、賴男進入影印該文件其中數頁。所幸當時賴男心虛，看見賴姓參謀主任及潘姓營輔導長在場，說出列印內容遭拒，沒有得逞。

高雄高分檢依相關證據，依國家機密保護法等罪起訴賴男與薛男。高雄地院審酌相關證據，判賴男10月、緩刑5年、緩刑管束，6月、可易科罰金、緩刑5年、緩刑管束。薛男遭判6月、可易科罰金、緩刑2年、緩刑管束。

軍方當時也啟動內部調查，認為是陳男涉嫌委託賴男與薛男取得相關機密文件，最後以「學員誤解老師原意」結案。不過陳男該年度的安全考核評直接被列為C等，疑似不堪承受過多壓力，為表清白，2020年7月在住處輕生身亡。

陳男家屬認為該案仍在司法調查階段，陳男並未遭定罪，校方沒有即時替陳男澄清導致憾事發生，求償精神撫慰金300萬元。

但法官發現，陳男2020年6月曾到精神科求診，主訴過去就有情緒低落及失眠問題，還強調若被判刑，還要坐牢且被追繳退休金。法官認為，陳男輕生身亡主因為坐牢及退休金泡湯，與長官不幫他說話、考績被評劣等無關，最後駁回陳男家屬之訴，可上訴。

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