彭麗蓉精采的護理人生詮釋了「花若盛開，蝴蝶自來」。（秀傳提供／孫英哲彰化傳真）

擔任秀傳醫療體系醫安總監、行政副院長的護理師彭麗蓉，投身護理工作41年，稱職扮演為病患救苦救難的角色，長年在護理崗位的傑出表現，讓她榮獲今年台灣傑出護理人員服務奉獻獎。她今天下午將到台北國際會議中心接受表揚，從總統蔡英文手中接下獎項，讓其護理生涯最後一哩路獲得圓滿的肯定。

彭麗蓉9歲喪父，她和其他4個兄弟姊妹的養育重擔由母親一肩扛起，她也從小就懂得自立自強。彭麗蓉說，她國中時想考省女中，但只考上護專，親友認為護理工作要給病人倒屎倒尿，很髒，當時她聽了有點怕怕，但母親認為女孩子心細，當護士好，於是她15歲就離鄉背井去唸護專。

她第一份工作就是到秀傳醫院，記得第一次領到的薪水是8000元，全數拿回家給母親，當時很有成就感。她回想當年，1個護士至少看護20個病人，不只要幫病人倒屎倒尿，還要幫病人脫鞋子，忙歸忙，看到病人從疼痛唉唉叫到獲得舒緩後滿臉笑，真是一件很快樂的事。

小護土當久了彭麗蓉也感到自己有所不足，除了參加院方安排的國內外培訓、進修，前往美國約翰霍普金斯大學、加拿大海港醫院等，她也會抽空自主學習，常買機票飛花蓮上課。經過多年的努力，她目前已有碩士學位，不只護理專業的提升，也在醫療管理領域精進。

彭麗蓉從小護士到護理長、督導、主任，並在39歲就晉升行政副院長，是秀傳醫療體系第一位護理背景的副院長。她說，頭銜越大壓力越大，「如何讓醫療品質更好」、「怎麼樣讓醫療國際化」，透過國際評鑑制度來提升醫療管理及服務品質，並推動護理進階制度、提升護理人員福利，是她一直努力的目標。

41年的護理工作中，彭麗蓉經歷數不清的大難小難，她在921大地震期間與醫護人員搶先進入災區，也在88 風災後挺進那瑪夏災區，並親身經歷2013年SARS期間的感控品管危機處理，以及近年襲捲全世界的新冠肺炎疫情，每一步都烙下深深的腳印。

彭麗蓉說，得獎不是自己一個人的能力所為，而是一個團隊努力而來。每一個護理人員都在燃燒自己，貢獻自己所學服務病人，在護師節前夕，每個在工作崗位上認真付出的護理師都值得獲得掌聲。