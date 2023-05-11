Im.B借貸媒合平台詐騙金額涉及25億元，引發外界關注P2P業者管理，金管會主委黃天牧今日表示，近期Im.B事件確實引起外界討論，金管會朝向4大方向去處理。

黃天牧今日到立法院財委會備詢，立委吳秉叡再問到Im.B事件對於外界批評金管會的看法如何？黃天牧表示，對於外界的髂法與指教金管會虛心受教。對於網路借貸平台政策2016年就已經討論過，不會把直接把他當作特許機構去管，可藉由銀行與P2P網路借貸合作方式讓社會有信心，並引導他健全方向去處理。

不過，的確最近Im.B事情引起外界討論，金管會研擬從幾個方向去處理，首先業者表達自律想法，從2019年業者就有提出自律的機制，盡量協助、金管會期待業者自律的方式處理，或提供原則與方向讓其健全經營。

其次，平台業者與銀行合作機制是否可以精進，讓銀行更多意願與P2P業者合作，讓業者可以得到銀行指導與合作。

其他立委也期待可以將銀行與合作的資訊可以更為透明、建立在網站上，黃天牧表示，這部分已經請銀行公會處理，透過資訊揭露讓民眾對P2P業者更了解。

最後，去年金管會已經洽請聯徵中心開闢第二資料庫，讓金融科技業者便捷轉交方式得到部分借款人信用評分。