受到全球產業情勢影響，安馳持續進行兩大產品線產品組合調整，影響第一季毛利率表現較去年同期減少；安馳第一季營收為18.30億元，年成長21.56%，稅後淨利為0.53億元，季減少56.9%、 年減少36.1%；每股稅後盈餘0.8元。

安馳第一季營收18.30億元，受惠ADI與AMD兩大代理產品線在工業、儀器設備測試以及軍用等應用面出貨量提升，帶動第一季營收表現較去年同期成長21.56％；ADI代理線供貨力道強勁，且併購Maxim拓展 MCU代理產品線後，產品線更為多元，新切入的車用儲能、5G通訊測試、工控，及國防航太等應用面市場需求力度穩健，不僅提高ADI產品方案完整度，亦穩定貢獻公司業績表現。

AMD代理產品線部分，年初安馳對AMD代理線進行價格調整，致部分客戶提前拉貨，且IC驗證平台、軍工，以及智慧醫療等應用面需求穩定增加，帶動AMD代理產品線第一季出貨量較去年同期大幅成長。

展望第二季，安馳表示，受近期國際、兩岸情勢影響，軍用需求力度仍維持強勁，將帶動兩大產品代理線在航太、軍事工業、通訊測試上出貨量的成長；另外，在工控、自動化測試、醫療等新應用的需求逐漸轉強下，亦可望減緩半導體產業庫存去化對公司業績的影響。安馳將持續適時調整產品組合，提高兩大展品線的智慧製造方案整合度，並積極拓展新代理產品線，維持公司營運穩健的成長動能。

安馳4月營收達6.74億，較3月及去年同期分別增加4.27%及10.47%，繼今年1月後再創歷史新高；累計前4月營收25.04億元，年成長18.36%。