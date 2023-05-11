台灣人權促進會等民間團體為捍衛人民隱私權，提起「預防性不作為」訴訟，要求禁止內政部強推數位身分證並公告舊身分證無效，且保留國人選擇不換發晶片身分證權利，台北高等行政法院11日判決駁回。

台權會、民間司改會並召集58名各領域專家提集體訴訟，主張《戶籍法》未賦予主管機關強制換發身分證權限，且在全面換證作業結束前，應公告舊證失效日期，刊登政府公報，若因拒絕換領而權利受損，目前也無救濟管道，內政部無視外界質疑強渡關山，提告是不得已的決定。