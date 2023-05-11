民團提告禁止內政部強推數位身分證 法院判決出爐 11:482023/05/11 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣人權促進會等民間團體認為新式數位身分證恐有法律爭議及資安風險，向台北高等行政法院提起「預防性不作為」訴訟。（台權會提供，本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣人權促進會等民間團體為捍衛人民隱私權，提起「預防性不作為」訴訟，要求禁止內政部強推數位身分證並公告舊身分證無效，且保留國人選擇不換發晶片身分證權利，台北高等行政法院11日判決駁回。 台權會、民間司改會並召集58名各領域專家提集體訴訟，主張《戶籍法》未賦予主管機關強制換發身分證權限，且在全面換證作業結束前，應公告舊證失效日期，刊登政府公報，若因拒絕換領而權利受損，目前也無救濟管道，內政部無視外界質疑強渡關山，提告是不得已的決定。 #內政部 #提告 #數位身分證 #身分證 #民團 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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