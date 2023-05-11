台中捷運昨日遭興富發一處建案工地吊臂砸中，造成1死10傷，而台北捷運同樣擁有文湖線高架軌道，台北市長蔣萬安10日指出，現已要求捷運公司和捷運局，一旦站務和隨車人員發現異物進入軌道等突發狀況，一定要先阻止列車發車，同時即刻回報行控中心。

蔣萬安上午出席行政院會後接受媒體聯訪，針對台中捷運意外，他首先表達哀悼之意，願逝者安息，傷者早日康復，昨也在第一時間請台北捷運公司董事長趙紹廉到台中表達關心和協助，捷運局團隊也抵現場幫忙，目前拆除隔音牆已經完成，以及後續相關復舊工程。

而意外發生後，蔣萬安說，台北市在第一時間要求北捷、捷運局全面清查捷運沿線相關工程，且周邊都有相關禁建規定，須事先提出申請，他要求北捷和捷運局貫徹此規定，並派員監工，態度上要嚴肅審慎面對，慎防任何事故發生。

蔣萬安說，台北市各局處全面啟動相關作業，首先是建管處清查121處沿線周邊工程列管，特別是塔式起重機工地，要求即刻強化自主巡視檢查，確保公共安全，其次北捷和捷運局也啟動工程巡檢；勞檢處要求塔式起重機工地檢查，隨時回報檢查狀況。