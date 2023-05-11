香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2％。公開市場連續5日進行這規模操作，因11日逆回購到期330億元，據此計算，單日轉為淨回籠310億元。
路透統計，本周逆回購到期為360億元，其中前3日無到期，11日和12日分別為330億元及30億元。
人民幣兌美元中間價報6.9101，較10日報6.9299，上調198個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2％。公開市場連續5日進行這規模操作，因11日逆回購到期330億元，據此計算，單日轉為淨回籠310億元。
路透統計，本周逆回購到期為360億元，其中前3日無到期，11日和12日分別為330億元及30億元。
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