香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2％。公開市場連續5日進行這規模操作，因11日逆回購到期330億元，據此計算，單日轉為淨回籠310億元。

路透統計，本周逆回購到期為360億元，其中前3日無到期，11日和12日分別為330億元及30億元。

人民幣中間價升186個基本點 人行逆回購330億
人民幣中間價貶12個基本點 人行逆回購1,700億
人民幣中間價創一個半月新低 人行逆回購1650億
#基點 #逆回購到期 #人民幣中間價 #逆回購 #人民幣兌美元中間價