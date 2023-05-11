屏東警方破獲大宗毒品案， 28歲林姓男子夥同3名小弟在嘉義縣東石鄉一處玉米田承租鐵皮屋製出市值6、7億的毒品。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東警方破獲大宗毒品案， 28歲林姓男子夥同3名小弟在嘉義縣東石鄉一處玉米田承租鐵皮屋製出市值6、7億的毒品。（謝佳潾攝）

警方經半年埋伏跟監後，終於今年1月間直搗毒窟，趁著4嫌難得外出採買糧食的空檔，以攔車將其等一網打盡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東警方破獲大宗毒品案，有毒品前科的28歲林姓男子，夥同3名小弟在嘉義縣東石鄉一處玉米田承租鐵皮屋製出293.88公斤的三級毒品K他命、以及396.52公斤的先驅原料四級毒品，市值6、7億，4人因此視毒如黃金，每天與毒共枕小心翼翼，結果卻在外出補充糧食時遭警方逮獲，4人昨天被依毒品罪嫌起訴並續押。

據了解，林嫌與3名小弟劉嫌、吳嫌、甘嫌都有毒品前科，且都是新北、台北人，去年南下到嘉義縣東石鄉選中一處方圓數公里內都無人煙的玉米田鐵皮屋落腳、當製毒工廠，4嫌把1樓當製毒室、2樓當休息室，為掩人耳目幾乎閉門不出。

屏東警方接獲情資後與刑事警察局、高雄警方、嘉義警方開始循線追查，經半年埋伏跟監後，終於今年1月間直搗毒窟，趁著4嫌難得外出採買糧食的空檔，以攔車將其等一網打盡，並在休息室起獲293.88公斤的三級毒品K他命、以及396.52公斤的先驅原料四級毒品。

警方發現，4嫌將毒品放在枕頭邊，每天與毒共枕，彷彿在保護黃金般小心翼翼。警方指出，以目前K他命1公斤200萬及先驅原料1公斤2、30萬計算，林嫌等人製成的這批毒品市值6、7億，並約可提供29萬人次施用。

警方表示，林等4嫌訊後被依毒品罪嫌送辦，昨天檢方依毒品罪嫌起訴4人，法官裁定續押，全案持續追查上下游、擴大偵辦。

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