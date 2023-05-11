新北市長侯友宜（右）11日出席市議會市政總質詢，議員準備總統熱門配對組合詢問最喜歡那一個，侯表示最喜歡老婆。（ 王英豪攝）

新北市長侯友宜（右）11日出席市議會市政總質詢，議員準備總統熱門配對組合詢問最喜歡那一個，侯表示最喜歡老婆。（ 王英豪攝）

新北市議會民進黨團今總質詢，詢問侯友宜若被提名，未來副手可能是誰、比較喜歡誰，侯友宜強調沒有回答如果的問題，侯更連說兩次「我最喜歡我老婆，我最喜歡我老婆」，綠營幫侯分析可能副手人選後再問侯喜歡誰，侯再回「我最喜歡就是我太太」。

議員戴瑋姍指出，侯友宜現在是保送提名，如果成功提名，副手是誰，侯友宜一開始僅表示「謝謝議員」，戴追問，侯強調「我從來沒有回答如果問題」，我們把握當下 。

戴瑋姍詢問「你喜歡郭台銘嗎」，侯友宜回應，「我最喜歡我老婆 我最喜歡我老婆」，戴問是要找老婆當副手？侯回「我老婆對這沒有興趣，我太太比較喜歡我在家裡當家長 ，一輩子健健康康」。

戴再問是否會找韓國瑜當副手，侯回應每個人都是朋友「我名字取得很好『友宜』」，台上針鋒相對，私底下也是好朋友，「我跟議員也是好朋友啊」，但戴回「那我怎麼都沒有配合款」。

再被問國民黨主席朱立倫如何，侯友宜說，他喜歡大家一起努力做事的人，民進黨、國民黨都在做事，他還問戴瑋姍，你怎麼不點在一旁旁聽的國民黨議員黃心華。

戴瑋姍繼續問「藍白合」，柯文哲是否是選擇，侯則沒有再回應。

民進黨團製作配對看板，議員林秉宥也幫侯友宜從生肖、星座與易經等方面分析副手人選，讓侯笑回「你什麼時時候兼差算命」。

經過分析後，戴瑋姍再問侯喜歡哪位，侯友宜再回「我最喜歡就是我太太」。