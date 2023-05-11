釣客救起時，消防人員即刻進行CPR並送瑞芳礦工醫院搶救。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

有一名年約40歲中年男子11日上午約7時許左右，至新北市瑞芳區水湳洞漁港附近，疑似在尋找釣點時，不慎落海。新北市消防局獲報後出動救援，人員抵達現場時，只見該男在距離海岸約300公尺處漂流，消防人員徒步救援，並請海巡單位聯繫漁民共同協助救起，但該男已無呼吸心跳，送往瑞芳礦工醫院急救。至於意外發生原因，還有待後續調查。

新北市消防局表示，救災救護指揮中心11日上午8點許接獲報案，在瑞芳水湳洞漁港附近有釣客落海，即刻出動金山中隊、瑞芳、九份、瑞亭、秀峰分隊共13車、2船艇和26人前往救援。

據了解，現場目擊釣客表示，有看到男子在礁石區行走，像是在尋找釣點，但他一轉頭再回頭，發現人不見了，查看後發現該男已落海在水面漂流，趕緊通報。

消防局表示，消防人員至現場後，只見該男離岸300公尺漂流，先嘗試以跨步式入水來接觸落水民眾，同時海巡調派當地漁船協助，將人員救助上岸。然患者救起時已無呼吸無脈搏，進行CPR後送往瑞芳礦工醫院。至於落海男子身上並無證件，該男身分及落海原因，則有待進一步調查釐清。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾到海邊磯釣應結伴，對於陌生釣場更應與有經驗者同行，絕對不可以貿然單獨行動。每個釣場因地形不同，潛藏不同危險，在不熟悉的釣場發生意外的機率將大幅提昇。同時，下竿前應先熟悉附近的環境，預想緊急撤退路線，甚至預想落海如何上岸的打算，才能有備無患，遇到危險情況，冷靜反應。