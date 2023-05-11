YouTuber奎丁憑藉精緻臉蛋與火辣身材，在學生時期被封為「輔大女神」，加上她豪放不做作的風格，在YouTube上擁有近70萬的訂閱數；然而，日前她因拍攝MV揭露遭前男友傷害的過往，更在社群提及對方是恐怖情人，遭前男友揚言提告，對此，還未走出感情陰影的奎丁，得知後一度情緒崩潰，但也向對方放話「要告就來告」。

奎丁日前在影片中提到，遭前男友提告妨害名譽，她解釋由於今年1月逛商場時無意間發現前男友與品牌的合作照片，讓她有感而發拍下上傳IG，並提及8年前遭對方掐脖子、剪頭髮等傷害，導致她至今難以走出陰影，有時還會做惡夢夢見對方。

然而，奎丁發到社群後，近期竟收到前男友的語音，內容中對方強調完全沒有對她造成傷害，認為她散佈「不實謠言」對自己形象造成影響，將提告妨害名譽，對此，奎丁表示在聽到語音當下情緒一度崩潰，也向男方放話「要告就來告！等我真的在法庭上見到你，我就想知道，自己到底放下來了沒」直言她已不是當時只會躲在角落哭的小女生。

事實上，奎丁曾在MV中還原8年前遭傷害及被施暴過程，她被當時的前任與男友逼問「所以你愛的是誰」，即使她跪地求饒也無法離開，甚至被男方用力推倒及掐著逼問，最後二位男生竟然一人架住奎丁，另一人拿著大剪刀，剪掉奎丁的頭髮，事後，還到奎丁的家中，當她媽媽的面說「就是有怎樣的爸爸，就會生出怎樣的女兒，家教很差，女兒你教成這樣」等話，讓她媽媽擔心受怕，也相當心疼女兒的遭遇。

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