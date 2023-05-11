女輔導長登SWAG吐轉行心聲 喊「開創自己時代」曝尺度規劃 @chinatimesent

前陸軍八軍團輔導長「內內」2年前和男友在營區自拍性愛片，前陣子因不明原因被流出，徹底惹怒陸軍司令部，與男友都被記過、汰除。走出低潮後，內內加入成人平台SWAG，年薪是從軍時的5倍，9日首度接受媒體聯訪，提到私密片外流時，國防部一直很保護她，自嘲：「我是老鼠屎。」

內內轉換跑道，與SWAG簽約2年，年薪比中尉高出5倍，家人、男友都支持她的決定。9日內內接受媒體採訪，透露提早退伍需賠償違約金，所以會答應SWAG，金錢的確是一大誘因，不過目前先以大尺度影音和性感寫真為主。

此外，內內亦表示除了金錢，也是想呼籲其他同為網路性暴力的受害者，一定要為自己發聲，「我願意拍，不代表我願意被外流！」同時提醒大家拍相關類型的影片時，千萬要謹慎、注意，任何網路雲端都有可能是外流的管道。

內內回憶當時影片被人惡意外流後，國防部不但非常保護她，還協助抓兇手，不禁自嘲是老鼠屎，「但不能因為這樣子，就說整個國軍都很爛。」內內也強調過去在軍校的栽培，塑造出強韌的心理素質，才能抱持著「為自己負責」的想法，勇敢走出外流片的陰霾。

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