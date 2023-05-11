巴爾金在接受媒體訪問時表示，他也看到了一些跡象顯示其所在地區的銀行，包括維吉尼亞州、北卡羅來納、南卡羅來納和西維吉尼亞州的銀行的放貸正在減緩，但目前尚不清楚這個趨勢可能對經濟和通膨造成什麼影響。

他表示，就目前而言，通膨率仍然「高得令人無法接受」。

美國勞工部周三發布4月通膨報告，CPI年漲幅略跌至4.9%，創下兩年來新低。但排除波動較大的食品與能源價格後，4月CPI年漲 5.5%，自去年12月以來幾乎沒有變化。

巴爾金表示，這些最新的數據反映出一些一次性的價格波動，如機票和飯店房價大幅下滑，以及二手車價格飆升，而這類的波動可能不會持續下去，總體來看，4月通膨報告所呈現出來的仍是「高通膨很頑強」。他並提到近幾個月來，核心CPI月漲幅一直維持在0.3%～0.5%區間。

當被問及什麼原因會促使他支持進一步升息時，巴爾金回答「任何需求將再度升溫的跡象」。

他表示，2月和3月的消費者支出持平，意味著經濟正在降溫，這有助於降低通膨，「那麼對我來說最具說服力的是什麼？是有跡象顯示需求實際上並沒有減弱，或有些事讓你認為通膨正在加速或準備加速」。

上周聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）一致表決通過升息25基點，至介於5%～5.25%，創下自2007年8月以來的16年新高。在會後聲明中，該決策委員會刪除3月聲明曾出現的「委員會預期再度收緊政策或許是合適之舉」的措辭，被市場解讀為暗示可能暫停升息，但該委員會也表示官員們在決定政策舉措時將考慮各種因素。

巴爾金對此表示，聯準會在上周會後發出的訊息明顯不是「要暫停升息」，甚至不是「利率必然已經到頂」，相反地，聯準會想表達的是「如果有需要，央行擁有『做更多事』的選擇性，以及如果應該等待，央行也可以選擇等待」。

巴爾金的談話和其他聯準會決策官員最近幾天的發言大致相似。紐約聯準銀行總裁暨FOMC副主席威廉斯（John Williams）周二表示：「我們還沒有說我們已經完成升息任務。如果通膨沒有下降，聯準會一直都有升息這個選項」。他並表示，儘管芝商所Fedwatch工具顯示投資人預期今年會降息3次，但「在我的基本預測中，我看不到有任何在今年降息的理由；而如果數據不配合，也是有進一步升息的可能」。

花旗全球市場首席亞太區經濟學家Johanna Chua接受彭博訪問時表示，儘管市場對美國銀行業危機仍然感到擔憂，但迄今並未出現讓投資人擔心的信貸危機，信貸環境雖然收緊，但緊縮力道並不大，再加上美國通膨料將相當持久，因此該行認為聯準會將在6月和7月再度升息，也就是今年還將再升息兩次，本升息周期才會結束。

這和市場普遍預期聯準會6月就會暫停升息的看法相去甚遠，部分操盤手甚至認為最快7月就會降息。該花旗經濟學家表示，當通膨率回落至3%，再加上經濟衰退這個「必要的副產品」，聯準會才可能降息，因此美國可能要到2024年第一季才會降息。