周末將迎來母親節，許多人習慣買蛋糕慶祝，不少店家也推出母親節蛋糕搶市場，有業者表示，雖然蛋糕本身沒調漲，但已取消優惠折扣填補物價調漲的缺口，蛋糕業者林小姐則說，雖然蛋價漲二成，但還在店家可吸收的範圍，且蛋價逐漸平穩，若漲價蠻奇怪，也擔心流失客人。

經營50年的富美麵包店黃老闆表示，自己多做熟客生意，並未受蛋價波動而調漲，8吋蛋糕才賣600元，現在也沒什麼賺，達到收支平衡而已，她也認為，現在人比較不喜歡吃蛋糕，都改去訂餐廳或買小顆蛋糕吃氣氛而已，加上小朋友少也挑嘴，買的人就少。

有業者表示，以往蛋糕都有推促銷打8折，但近年因為烘培原物料漲幅高，盒子、蛋糕原物料都漲價，雖然蛋糕本身沒調漲，但已取消優惠折扣填補物價調漲的缺口。也有業者說，目前6吋蛋糕賣630元、8吋870元，沒有因為蛋價漲幅而變動，跟往年價格差不多，只差在促銷活動不同。

對於蛋價變動是否影響蛋糕價格，蛋糕業者林小姐表示，他們批發牧場蛋，跟一般民眾通路不同，雖然蛋價漲二成，但還在可吸收的成本內，且蛋價也逐漸平穩，要漲價蠻奇怪，也擔心流失客人。

林小姐也說，今年業績和往年差不多，因為用料好又走客製化路線，6吋蛋糕價格約1000元、8吋1500元，喜歡的客人在乎用料仍會回購，烘焙原料上，奶製品原物料像鮮奶油等漲4成，有些甚至到5成，漲幅反而比蛋價多。

麵包店蔡師傅則說，做生意就是截長補短，小本生意多要自行吸收，且每到冬天都會有禽流感，蛋價每年都漲，只是今年比較離譜，但最近也回穩，身為社區型蛋糕店價格本就偏低所以沒漲價，價格若高又怕沒生意，寧願少賺一點，也是做小店的心酸。