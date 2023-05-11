英國國王查爾斯三世上周六正式加冕即位，作為大英國協成員國之一的加拿大在昨（10）日公布了新版的護照設計，要向新君主致敬，預計今年夏末正式推出。

根據路透社報導，加拿大聯邦政府代表10日在渥太華國際機場舉行的新聞發布會上，向公眾展示了新設計。新版護照封面上印著大大的楓葉圖案，主視覺保留舊版的加拿大國徽，使用的是已故女王伊莉莎白二世偏愛的聖愛德華王冠。加拿大官員表示，透過發行新護照，加拿大將成為第一個在旅行文件上提到英王查爾斯的大英國協成員國。

圖為加拿大新版護照內頁，在一般光線下呈現的樣子。（圖／路透）

在紫外線照射下，加拿大新版護照的內頁呈現了豐富的色彩，防止有心人士輕易偽造。（圖／路透）

除此之外，新護照上的個人資料欄使用的是雷射雕刻技術，而非傳統的噴墨印刷；紙張材質則是採用聚碳酸酯（Polycarbonate），大幅提升了防偽功能。

其他防偽設計還包括：主照片上有防偽箔膜光學技術Kinegram、可透視護照持有者第2幀照片的透明視窗，以及溫度敏感墨水等。簽證頁則會在紫外線照射下，呈現四季不同的藝術圖案。

加拿大護照提供相當程度的便利性，根據護照指數網站（Passport Index），加拿大護照的流動性得分為171分，在全球排名第四，與美國、澳洲和日本並列。持有者可以免簽證進入全球115個國家，其中51個國家允許落地簽證。