8年級生林男為首的製毒集團，在嘉義縣東石鄉鐵皮屋製造第3、4級愷他命，檢警查獲690餘公斤愷他命，還有防毒面具、手套、瀘紙、化學藥劑等大批製毒用器材及原料，檢方偵結，依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴林男等4嫌。
起訴書指出，28歲林男、25歲吳男、24歲甘男及34歲劉男，租用東石鄉一處鐵皮屋作為製毒工廠，由林男以自用小貨車載運製毒原料、設備，指導甘男、吳男及劉男戴防毒面具操作製毒設備，製造第3級毒品愷他命，部分再混合第4級毒品三級丁氧羰基去甲基愷他命。
檢警今年1月間破獲此毒工廠，查扣第4級毒品三級丁氧羰基去甲基愷他命毛重396.52公斤、第3級毒品愷他命毛重293.88公斤。
檢方認為林嫌集團是有持續性、牟利性、結構性的犯罪組織，以涉犯《毒品危害防制條例》之製造第3級毒品而混合2種以上毒品罪嫌、《組織犯罪防制條例》起訴4嫌。
4嫌10日移審嘉義地方法院，經法官訊問後，裁定4嫌涉違反毒品危害防制條例製造毒品的重罪，且有勾串、逃亡之虞，全部羈押，其中林嫌禁止接見通訊。
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