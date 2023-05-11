高雄市苓雅分局日前接獲民眾錄影檢舉，陳姓男子騎機車時竟放開開雙手滑手機，宛如耍技，其他機車騎士看不過去，錄影檢舉。警方強調，該名男子已構成危險駕駛行為，依法可開罰6000至2萬4000元罰鍰、吊扣牌照6個月，並須接受道路交通安全講習。

陳男3月27日上午，在高雄市苓雅區建國一路上遭民眾直擊，機車還在行進，他竟放雙手、低頭滑手機，民眾認為他的行為已經危害到身旁騎士，特地擷取行車記錄器的畫面向警方檢舉。

陳姓男子騎機車時竟放開開雙手滑手機，遭其他騎士錄影檢舉。警方強調，該名男子已構成危險駕駛行為，依法可開罰6000至2萬4000元罰鍰、吊扣牌照6個月，並須接受道路交通安全講習。（高市苓雅分局提供／袁庭堯高雄傳真）

警方檢視影像，發現陳男的行為確實已無法因應道路上隨時發生的狀況，可能危及自身或其他不特定用路人的行車安全，已符合道路交通管理處罰條例「危險方式駕車」的規定，已依法舉發，可處6000元至2萬4000元罰鍰、吊扣牌照6個月，並須接受道路交通安全講習。

苓雅分局也提醒，駕駛人切勿以放開雙手等危險方式駕車，以免危及路人或違規受罰。警方將持續針對各項交通違規行為加強取締告發，以維護市民交通安全。