嘉義一名人妻因工作需求使用丈夫的隨身碟，意外在硬碟中發現丈夫及范姓女子的性愛影片，讓她深感晴天霹靂，崩潰控告范女侵害配偶權求償100萬。法院審理時，范女坦承與人夫不倫，願賠5至10萬，但法官酌情後判范女須賠償45萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人妻主張，與丈夫於2005年間結婚，婚後育有3名子女，今年2月間她因工作需求而使用丈夫的隨身碟，意外發現裡面存有丈夫及范姓女子性交、出遊及調情對話的照片與影音檔，檔案時間從2021年11月至今年2月，2人長期發生不正當關係，讓她大受打擊，故向范姓女求償100萬元精神撫慰金。

嘉義地院審理時，范女稱，與男方從2021年5月相識，見面時間很少，男方都在忙著工作，2人的確曾發生性關係，她也知道對方有家庭和太太，願意賠償5至10萬元。

法官審理時，認定范女明知男方已婚，仍與對方發生性關係，嚴重侵害了元配的婚姻圓滿，元配求償有據，再考量元配在丈夫的公司下工作，收入被丈夫全數拿走，沒有財產等情狀，判范女須賠償45萬元為適當。可上訴。