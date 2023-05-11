澳門BEYOND國際科技創新博覽會10日開幕。當談及去美化議題時，亞投行行長金立群表示，人民幣重要性雖然提升，但「取代」意味著美元完全退出，「這不可能」；應該理解成，美元將與人民幣更好地合作，包括和其他一些貨幣。

綜合香港明報、鳳凰網科技報導，阿里巴巴董事會執行副主席蔡崇信向金立群提問，美元在國際商貿中的地位何時會被其他貨幣取代，金立群做了上述回應。

金立群指出，美元從1945年起就是一項全球公益，而它一旦被武器化，將不再是一種公共利益，就會變成一種稅收。根據貿易和商業的需要，這不是被取代的問題，美元仍將是國際儲備貨幣。「人民幣要做的就是幫助你（美元），而不是取代你（美元）。」

「為什麼中國的人民幣越來越重要，就需要更換美元？我認為那是不可能的。」金立群還說，現在，我不想預測。但有一點，美元的臨界點確實取決於幾個因素，其中包括人民幣和亞洲其他貨幣的升值。「請不要認為，當人民幣越來越重要的時候，會代替美元。美元將與人民幣更好地合作，包括和其他一些貨幣。」

此外，蔡崇信說，美國制裁經濟體量較小的俄羅斯相對容易，但制裁中國的話，就相當於美元「自取滅亡（self-destruction）」。金立群則引述美國財政部長葉倫在4月16日接受美國有線新聞網（CNN）訪問罕見承認，美國當前對其他國家的經濟制裁會有損美元霸權地位。

據了解，當時葉倫坦言，制裁的確會讓中國、俄羅斯和伊朗等國產生尋找不同替代方案的想法。但她也認為，美元之所以會被用作全球性貨幣，也是因為其他國家不容易找到具有相同屬性的替代品。

金立群也補充強調，除非整個美國破產，美元才會被「摧毀」，「認為人民幣重要性上升、就會取代美元的想法是錯誤的，人民幣其實是在與美元和其他貨幣更緊密合作，維持國際貿易和投資秩序。」

澳門科技總會主辦的BEYOND Expo 20235月10日-12日在澳門威尼斯人金光會展中心舉行。本次博覽會的主題為「重義科技Technology Redefined」，圍繞可持續發展、生命科學、消費科技等領域，通過獨立展區、行業峰會以及各個細分領域的深入交流，共同推進產業全面升級和變革。