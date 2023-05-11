興富發建設施工中的吊車吊臂昨意外摔落台中捷運軌道上，造成一輛列車不幸撞上，造成1死8人受傷，根據監察院政治獻金平台資料，興富發建設及興富發持有的興富發置業，從2018到2020年一共捐贈14名藍綠政治人物；對此，民進黨立委許智傑表示，公安事件該究責，但不該無限上綱引申到政治案件。

興富發2018至2020年捐贈的政治獻金總金額達810萬元，其中，包含高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲各獲得100萬元捐款，新北市長侯友宜則獲得200萬捐款，其餘政治人物包含陳彥伯80萬元，陳歐珀、許淑華（南投）、葉壽山、劉建國、余天各50萬元；許智傑、趙天麟各30萬元；李喬如、張豐藤各10萬元。

許智傑指出，興富發公安事件要究責，大家對於興富發平時的想像，會覺得這家公司感覺是不錯，但公安事件該究責，也不該無限上綱，引申到政治案件，這是太過的擴大，公安這件事情希望興富發負起責任。

許智傑也說，興富發捐款政治獻金，有時候誰要捐款給你，也沒辦法100％審核這家公司，但看起來不錯的公司要幫助你，會很感謝他，不該把公安事件變成政治案件，應該理性面對。