台中區監理所所長楊聰賢表示，即日起至6月30日前報名中彰投機車駕訓班並取得駕照者，每位再加贈1張100元商品卡。（台中區監理所提供／潘虹恩台中傳真）

鄰近畢業季，不少青少年滿18歲後最期待的事就是「考駕照」，台中區監理所鼓勵中彰投民眾報考機車駕訓班並協助減輕訓練費負擔，即日起至6月30日祭出多項加碼優惠，報名機車駕訓班最多可省1900元，再加贈100元商品卡1張，名額有限，歡迎民眾把握機會、踴躍報名。

台中區監理所指出，經公路總局委外研究，考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少56％、肇事風險減少35％，希望透過機車駕訓補助，鼓勵學生至駕訓班學習騎乘安全及強化防禦駕駛觀念，加強交通法規、路權、機車構造與危險感知觀念等，減少違規及降低事故風險。

台中區監理所說明，監理所攜手南投縣政府、勁陽車業股份有限公司及台中、彰化的駕訓班加碼補助駕訓班費用，除既有交通部1300元補助外，另有台中、彰化駕訓班提供中低收入戶補助金600元，南投縣政府則額外疊加補助南投民眾300元費用。

台中區監理所所長楊聰賢表示，監理所加碼30萬元，即日起至6月30日前報名中彰投機車駕訓班並取得駕照者，每位再加贈1張100元商品卡。另外，民眾考到駕照後想購車者，勁陽車業股份有限公司優惠至台中市SYM經銷商購車（180cc以下）享1000元購車金。

台中區監理站說明，台中地區駕訓班共有7間，包括瑞聯、裕元、嶺東、豐年、大豐、中山及連豐駕訓班，彰化則有國彰、中興與全國3間駕訓班；機車駕訓班課程分為學科6小時，包括駕駛道德、交通法規等課程，術科則是10小時，包括防禦駕駛、危險駕駛等動態課程教學。

台中區監理所表示，中部地區交通部補助1300元共有8400位名額，目前尚有名額，歡迎大家把握機會；相關資訊可至台中區監理所機車駕訓補助專區了解，或電洽台中區監理所04-26912011分機201詢問。